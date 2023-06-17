В кремовом платье и элегантной шляпе с цветком: герцогиня Софи на официальном дне рождения короля

Герцогиня Эдинбургская Софи вместе с другими членами королевской семьи приняла участие в параде Trooping The Color, который состоялся в Лондоне в честь официального дня рождения короля Чарльза III.

Для такого события герцогиня выбрала нежный аутфит. На ней было элегантное платье кремового оттенка от бренда Beulah London длины миди, с манжетами-клеш и декоративными пуговицами на юбке.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Наряд Софи скомбинировала с элегантной шляпой от Jane Taylor London с большим цветком. На шее у нее был бриллиантовый кулон на цепочке от G Collins & Sons, а в ушах – лаконичные серьги.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи с принцем Уэльским Уильямом посетила показ документального фильма "Человек-носорог". Софи очаровала своими красивым нарядом в бохо-стиле с цветочным принтом от бренда Erdem.

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