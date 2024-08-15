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В кремовом платье и карамельных лоферах: принцесса Како в стильном образе посетила музей

В кремовом платье и карамельных лоферах: принцесса Како в стильном образе посетила музей

В кремовом платье и карамельных лоферах: принцесса Како в стильном образе посетила музей

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса Японии продолжает экспериментировать со своим стилем.

Японская принцесса Како посетила музей в Айдзувакамацу, расположенный в северо-восточной японской префектуре Фукусима. Принцессе провели экскурсию по актуальным экспозициям.

Для культурного выхода Како выбрала стильный аутфит. На ней было платье миди кремового оттенка, сверху которого она надела белый укороченный жакет без пуговиц.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Образ принцесса дополнила акцентными аксессуарами карамельного оттенка – тонким поясом и клатчем, а также карамельными лоферами.

Ее Величество сделало скромную прическу, легкий макияж, уши украсила серьгами с жемчугом в виде цветов, а запястье – деликатным браслетом.

Напомним, а в прошлый раз принцесса Како пришла на скаутский взлет для молодых людей с особыми потребностями в черном брючном костюме и черном топе, чем очень нас удивила, ведь обычно она носит платья и юбки. Наряд Како скомбинировала с красными туфлями на стойких каблуках и с красным клатчем.

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