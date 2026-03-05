ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

В кремовом платье и рядом с мужем: Иванка Трамп замиловала новым фото

Дочь президент США потешила фолловеров семейным снимком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию со своим мужем Джаредом Кушнером. Супруги на снимке выглядели улыбающимися и счастливыми.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка была одета в кремовое платье миди по фигуре и с высокой горловиной и тонким черным ремешком на талии. На плечи она накинула черный жакет. Трамп обула черные туфли-лодочки и дополнила лук черно-белым клатчем. У нее была ровная укладка и макияж с акцентом на глазах.

На Джареде был черный свитер, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Напомним, Иванка Трамп в костюме с люрексом и туфлях-лодочках появилась в Капитолии.

Дата публикации
Количество просмотров
319
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie