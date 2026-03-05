- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом платье и рядом с мужем: Иванка Трамп замиловала новым фото
Дочь президент США потешила фолловеров семейным снимком.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию со своим мужем Джаредом Кушнером. Супруги на снимке выглядели улыбающимися и счастливыми.
Иванка была одета в кремовое платье миди по фигуре и с высокой горловиной и тонким черным ремешком на талии. На плечи она накинула черный жакет. Трамп обула черные туфли-лодочки и дополнила лук черно-белым клатчем. У нее была ровная укладка и макияж с акцентом на глазах.
На Джареде был черный свитер, черные брюки и черно-белые кроссовки.
Напомним, Иванка Трамп в костюме с люрексом и туфлях-лодочках появилась в Капитолии.