В кремовом платье и рядом с мужем: Иванка Трамп замиловала новым фото

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию со своим мужем Джаредом Кушнером. Супруги на снимке выглядели улыбающимися и счастливыми.

Иванка была одета в кремовое платье миди по фигуре и с высокой горловиной и тонким черным ремешком на талии. На плечи она накинула черный жакет. Трамп обула черные туфли-лодочки и дополнила лук черно-белым клатчем. У нее была ровная укладка и макияж с акцентом на глазах.

На Джареде был черный свитер, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Напомним, Иванка Трамп в костюме с люрексом и туфлях-лодочках появилась в Капитолии.