В кремовом платье и с клатчем-короной: британская герцогиня в красивом образе появилась на приеме

Герцогиня Глостерская Биргитта всегда очаровывает публику своими образами, которые выбирает для публичных выходов.

Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

79-летняя Биргитта — супруга герцога Глостерского Ричарда — двоюродного брата королевы Елизаветы II — выглядела очень эффектно на приеме, организованном королем Чарльзом и королевой Камиллой для ветеранов, служивших во Второй мировой войне.

Герцогиня Биргитта прибыла в Виндзорский замок в кремовом платье идеального кроя, которое она дополнила несколькими золотыми украшениями на шее и браслетами, брошью и красным маком на груди. Также на руках у герцогини Глостерской лежал красный фетровый клатч с рисунком короны. Милый аксессуар хорошо сочетался с красной брошью.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Королева Камилла, напомним, посетила этот прием, приехав на него в темно-синем платье от Fiona Clare, а к нему подобрала подходящие серьги-кисточки из белого золота с сапфирами Official Faberge.

Королева Камилла на этом же приеме / © Associated Press

Королева Камилла на этом же приеме / © Associated Press

Напомним, недавно герцогиня Глостерская посещала церемонию вручения премии королевы Елизаветы за инженерные достижения 2025 года, которая прошла в Сент-Джеймсском дворце. Там она появилась в горчичной блузке и сарафане — образ, который напоминает некоторые выходы королевы Камиллы.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

