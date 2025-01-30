В кремовом платье и замшевых туфлях: красивая герцогиня Софи на приеме во дворце

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила прием в Букингемском дворце, организованный королем и королевой.

Король Чарльз и королева Камилла провели прием для членов парламента, недавно избранных на выборах 2024 года, и членов Палаты лордов.

60-летняя герцогиня Софи приехала на прием в кремовом платье Beulah London, дополнив лук пудровыми туфлями-лодочками из замши на каблуках от Prada и серьгами-кольцами Giulia Barela, а также подвеской на шее.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Софи распустила волосы, сделала макияж с блестящими тенями на веках и немного блеском подчеркнула губы.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Тесса Мунт / Фото: Getty Images

Также мы показывали образ королевы Камиллы на приеме. Она выбрала черное платье с белой вышивкой на груди и свой любимый чокер.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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