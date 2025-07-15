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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В кремовом платье на одно плечо: королева Летиция встретилась с прессой во дворце Сарсуэла

Королева Летиция принимала во дворце Сарсуэла представителей газеты «Articulo 14» в Мадриде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Это молодая онлайн-газета, созданная с целью сделать женщин центральным героем новостей. Королева не хотела пропустить эту важную встречу.

На встречу Ее Величество приехала в кремовом платье из смеси льна и хлопка на одно плечо от Mango, в котором она дебютировала в 2024 году во время своего визита в Жирону. Наряд королева дополнила эспадрильями на танкетке с застежкой и закрытым носком.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила длинные волосы, сделала дневной макияж и надела золотые серьги-кольца.

Дворец также поделился фотографиями в Instagram и написал: «Королева принимает во дворце Сарсуэла представителей интернет-газеты „Articulo 14“, которая 8 марта отметила свою первую годовщину.

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В этот же день королева Летиция и король Филипп VI вместе с младшей дочерью инфантой Софией встретились с Советом попечителей Фонда испанского комитета United World Colleges (UWC), а также студентами, получившие место для обучения в этой школе в 2025 году, и тех, кто возвращается после двух лет обучения.

Инфанта София появилась на публике в красивом платье-миди цвета морской волны и нюдовых балетках. А королева Летиция пришла на встречу в том же образе.

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