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В кремовом платье на одно плечо: королева Летиция встретилась с прессой во дворце Сарсуэла
Королева Летиция принимала во дворце Сарсуэла представителей газеты «Articulo 14» в Мадриде.
Это молодая онлайн-газета, созданная с целью сделать женщин центральным героем новостей. Королева не хотела пропустить эту важную встречу.
На встречу Ее Величество приехала в кремовом платье из смеси льна и хлопка на одно плечо от Mango, в котором она дебютировала в 2024 году во время своего визита в Жирону. Наряд королева дополнила эспадрильями на танкетке с застежкой и закрытым носком.
Летиция распустила длинные волосы, сделала дневной макияж и надела золотые серьги-кольца.
Дворец также поделился фотографиями в Instagram и написал: «Королева принимает во дворце Сарсуэла представителей интернет-газеты „Articulo 14“, которая 8 марта отметила свою первую годовщину.
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В этот же день королева Летиция и король Филипп VI вместе с младшей дочерью инфантой Софией встретились с Советом попечителей Фонда испанского комитета United World Colleges (UWC), а также студентами, получившие место для обучения в этой школе в 2025 году, и тех, кто возвращается после двух лет обучения.
Инфанта София появилась на публике в красивом платье-миди цвета морской волны и нюдовых балетках. А королева Летиция пришла на встречу в том же образе.
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