В кремовом платье с изысканным жакетом: Нэнси Пелоси на церемонии вручения премии в Вашингтоне

Госпожа Пелоси была очень элегантной.

Спикер палаты представителей США, 82-летняя Нэнси Пелоси, посетила торжественное вручение Премии Центра Кеннеди, которая ежегодно отмечает людей за вклад в развитие американской культуры.

На мероприятии, как правило, присутствует президент США, вице-президент и высшие чиновники.

Для церемонии политик выбрала элегантное платье нежно-кремового оттенка, которое дополнила жакетом, сшитом из тонких лент.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Вечерний образ дополнили лаконичные украшения, макияж и укладка. Компанию спикеру составил на церемонии ее муж - Пол Пелоси, который пришел на церемонию в шляпе.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, несколькими днями ранее политик появилась на торжественном ужине в Белом доме со своей дочерью Александрой. Тогда на госпоже Пелоси было золотое платье с пайетками, а на Александре - черное с прозрачными вставками. Девушка - младшая из пяти детей спикера и ее мужа Пола Пелоси.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

В этом году среди лауреатов церемонии были: Джордж Клуни, Эми Грант, Глэдис Найт, Таня Леон и участники рок-группы U2.

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