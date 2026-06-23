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В кремовом жакете и белых брюках: 87-летняя королева София посетила конференцию
Королева София посетила город в Ла-Манче, чтобы дать старт ключевой научной конференции по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом, в окружении сотен местных жителей, которые проявляют к ней искреннюю любовь.
Королева София посетила провинцию Альбасете, чтобы принять участие в мероприятии, включенном в ее социальную и научную программу. В знаменитом отеле La Posada del Sol в городе Ла-Рода королева София открыла 3-й Международный конгресс по боковому амиотрофическому склерозу (БАС) имени Маноло Барроса.
Это международное мероприятие объединило ведущих экспертов, исследователей, медицинских работников и ассоциации пациентов с общей целью: содействовать медицинским исследованиям, способствовать обмену знаниями и повышать осведомленность о нейродегенеративном заболевании, которое до сих пор неизлечимо.
По прибытии в город мать короля Филиппа VI, была тепло и радушно встречена местными жителями. Она широко улыбалась и была очень приветлива, приветствуя десятки местных жителей, собравшихся за ограждениями и размахивающих испанскими флагами. Для своего визита в Ла-Манчу королева надела элегантный летний наряд, состоящий из струящихся белых брюк, блузки в тон и льняного жакета нежного кремового оттенка. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках и сумочкой в тон. София держала в руках небольшую кремовую сумку, на шее у нее было несколько украшений, браслеты на запястьях и кольца на пальцах. Королева была очень приветливой и любезной с публикой.
Ранее на прошлой неделе 87-летняя королева София в ярком жакете и на каблуках сходила на фламенко.