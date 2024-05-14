В кремовом жакете и с вуалью: красивая королева Мэри прибыла с мужем в Норвегию

Поездка короля Фредерика X и королевы Мэри была запланирована на день, когда пара празднует 20-ю годовщину своего брака.

Мэри и Фредерик поженились 14 мая 2004 года и сегодня мы вспоминали самые интересные факты об этой паре, брак, которой, как говорят эксперты уже давно не такой счастливый, каким был раньше.

Король и королева встретились на церемонии встречи с королем Норвегии Харальдом V, королевой Соней, а также наследным принцем Хоконом и принцессой Метте-Марит.

Королева Мэри и король Фредерик X и король Харальд V / Фото: Getty Images

Это второй официальный визит Мэри и Фредерика за этот месяц после того, как они взошли на престол после отречения королевы Маргрете II. Ранее королевская чета посещала Швецию.

В этот день королева Мэри появилась на публике в коротком молочном жакете с баской и тонким поясом и голубой юбке с цветочной аппликацией. В руках Мэри держада нюдовую сумку, а обута была в светлые туфли-лодочки на каблуках. Королева дополнила образ голубым аксессуаром в волосах с цветами, перьями и вуалью, серьгами-висюльками с бриллиантами и жемчугом, красивой прической и насыщенным макияжем. На груди у королевы была пришпилена брошь.

Кронпринцесса Мэри, кронпринц Хокон и королева Мэри / Фото: Associated Press

Ее супруг король Фредерик X был в военной форме, как и король Харальд V.

Кронпринцесса Метте-Марит появилась на встрече в двухцветном платье-миди и широкополой шляпе, а обула туфли-лодочки кофейного оттенка. А королева Соня надела яркое красное пальто с вышивкой и тоже была в шляпе с широкими полями.

Королева Мэри и король Фредерик X с норвежской королевской семьей / Фото: Associated Press

Вечером ожидается торжественный банкет, где дамы, вероятно, появятся в тиарах.

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