В кремовой шляпе и голубом пальто: элеантная королева Камилла приехала на скачки
Королева Камилла приехала сегодня на Йоркский ипподром, где посетит скачки.
Ее Величество приветствовал вице-лорд-наместник Северного Йоркшира Крис Легард по прибытии королевы на второй день фестиваля Эбор на ипподроме Йорка.
Королева была облачена в белое цветочное платье от любимого королевского дизайнера Fiona Clare, кремовую шляпу и голубое пальто с поясом на талии, а обута в бежевые туфли-лодочки на невысоких каблуках.
Камилла сделала укладку и выразительный макияж, надела любимые жемчужные серьги с бриллиантовой россыпью и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а к пальто пришпилила брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы.
Между цветных камней на броши есть буквы с бриллиантами, которые составляют слово «Минору». Минору был одной из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII. В 1909 году он был одним из лучших жеребят в стране, и его победа в Эпсоме сделала Берти первым правящим монархом, выигравшим Дерби.
А несколькими днями ранее королева была замечена папарацци с дочерью и внучкой в шотландской деревне Баллатер во время шопинга.