В крепких объятиях: счастливая Юлия Мендель показала фото со своим любимым

Бывшая пресс-секретарь президента Украины заинтриговала своих подписчиков.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель, опубликовала в Instagram интересное фото из новой фотосессии. На нем бывшая пресс-секретарь запечатлена в объятиях мужчины, лица которого не видно. Оказалось, что это возлюбленный Юлии, которого она скрывает.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Мендель одета в черный свитер с V-образным вырезом, а мужчина – в черную футболку. Юлия дополнила свой образ идеально ровной укладкой, нежным макияжем и серьгами-кольцами. Она мило улыбается на камеру и выглядит очень счастливой.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие - умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", — подписала фотографию Мендель.

Кстати, экс-пресс-секретарь раньше уже показывала похожий снимок с любимым из этой же фотосессии. Тогда мужчина положил свою руку ей на плечо.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Подписчики Юлии заинтригованы. Они с нетерпением ждут, когда она решит показать лицо любимого и рассказать, кто он.

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