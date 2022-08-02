В крокодиловых лоферах на ферме: министр иностранных дел Великобритании сфотографировалась на фоне коров и трактора

Элизабет Трасс в рамках кампании за лидерство в Консервативной партии посетила ферму в Ньютон-Эбботе.
Министр иностранных дел Великобритании и претендентка на должность премьер-министра — Элизабет Трасс — посетила ферму Twelve Oaks Farm в Ньютон-Эбботе. Этот визит прошел в рамках кампании за лидерство в Консервативной партии.
Там политик пообщалась с работниками фермы, осмотрела хозяйство. Она с удовольствием сфотографировалась возле коров и на фоне трактора.
Одета Трасс была в бежевый жакет, белый топ, прямые черные брюки и темно-коричневые лоферы из крокодиловой кожи и с металлической фурнитурой.
Образ Лиз дополнила золотыми серьгами и нежным макияжем.
К слову, раньше министра мы видели в красном жакете, черном топе, штанах и белых кедах.
Напомним, голосование среди членов Консервативной партии завершается 2 сентября, а 5 сентября станет известно имя победителя. Избранный кандидат заменит Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.
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