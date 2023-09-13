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В кроп-топе и классических брюках: стильная принцесса Мария-Олимпия пришла на модное шоу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
173
Время на прочтение
1 мин
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В кроп-топе и классических брюках: стильная принцесса Мария-Олимпия пришла на модное шоу

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

27-летняя греческая принцесса Мария-Олимпия посетила модное шоу в Нью-Йорке.

Принцесса приехала на показ Carolina Herrera в рамках Нью-Йоркской недели моды, который прошел в Музее американского искусства Уитни.

Мария-Олимпия приехала на показ в желтом кроп-топе в цветочный принт, к которому подобрала черные брюки-дудочки с высокой талией и широким поясом. Обута она была в черные босоножки на плоской подошве, а в руках держала маленький желтый клатч.

Маникюр у принцессы был в светлом оттенке, а короткие волосы идеально уложены. Также Мария-Олимпия сделала неброский макияж, который носит всегда.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, показ Carolina Herrera также посетила португальская модель Сара Сампайо. Она приехала на модное шоу в мини-платье и показала декольте.

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Дата публикации
Просмотры
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