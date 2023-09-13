В кроп-топе и классических брюках: стильная принцесса Мария-Олимпия пришла на модное шоу

27-летняя греческая принцесса Мария-Олимпия посетила модное шоу в Нью-Йорке.
Принцесса приехала на показ Carolina Herrera в рамках Нью-Йоркской недели моды, который прошел в Музее американского искусства Уитни.
Мария-Олимпия приехала на показ в желтом кроп-топе в цветочный принт, к которому подобрала черные брюки-дудочки с высокой талией и широким поясом. Обута она была в черные босоножки на плоской подошве, а в руках держала маленький желтый клатч.
Маникюр у принцессы был в светлом оттенке, а короткие волосы идеально уложены. Также Мария-Олимпия сделала неброский макияж, который носит всегда.
Напомним, показ Carolina Herrera также посетила португальская модель Сара Сампайо. Она приехала на модное шоу в мини-платье и показала декольте.
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