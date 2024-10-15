В кроп-топе и леопардовых штанах: леди Амелия Виндзор сходила в кино

Младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, которая занимает 43-е место в порядке наследования британского престола и точно никогда не станет королевой, появилась на новом светском мероприятии.

Амелия посетила специальный показ фильма "Джой" в Soho House в Лондоне. Это британская драма режиссера Бена Тейлора. Сюжет фильма посвещен реальной истории о первом в мире ребенке, рожденном путем экстракорпорального оплодотворения.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Для выхода на публику девушка выбрала короткий оливковый топ, леопардовые брюки с высокой талией и поясом цвета марсала и обута в грубые черные ботинки. Британская аристократка традиционно сделала макияж без макияжа и надела несколько браслетов на запястья, а также была без маникюра.

Напомним, ранее мы показывали образ Амелии Виндзор на Лондонской неделе моды.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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