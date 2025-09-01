В кроп-топе и макси-юбке: королева Максима с дочерьми и мужем сходила на гонки

Королева Максима с дочерьми / © Getty Images

Реклама

После летнего отпуска в Греции королевская семья встречает новый рабочий год посещением Гран-при в Зандворте. Это первое публичное мероприятие короелвской семьи Нидерландов после продолжительного отдыха.

Королева Максима приехала на гонки в белом топе без рукавов, сверху набросила молочный кардиган и надела асимметричную юбку с градиентом от греческого бренда Zeus + Dione. Оранжевый цвет также отражается в ее бамбуковой сумке от греческого дизайнера сумок Марины Рафаэль. Обута Максима была в сандалии с ремешком вокруг большого пальца.

Принцесса Ариана, королева Максима, принцесса Алексия и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Образ Ее Величества дополняли крупные серьги от JAR Paris в виде виноградных листьев, несколько браслетов на запястьях, часы на черном кожаном ремешке, легкий макияж на лице и волосы она распутила.

Реклама

Наследная принцесса Амалия надела костюм, который состоял из жилета и брюк, сверху набросила замшевый плащ из гардероба своей матери, и дополнила образ замшевыми кроссовками Adidas.

Средняя дочь королевской четы — принцесса Алексия — надела топ с откровенной линией декольте от Sandro и короткие шорты от этого же бренда, сверху на ней был удлиненный блейзер и обула она высокие замшевые сапоги.

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия (слева) / © Associated Press

А самая младшая — принцесса Ариана — была в джинсах и блузке в сине-белую полоску от Max Mara.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит вилла королевской семьи в Греции, где они провели летний отпуск.

Реклама