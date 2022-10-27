В кроп-топе и макси-юбке: леди Амелия Виндзор на вечеринке в Лондоне

Леди Амелия Виндзор побывала на вечеринке по случаю открытия Longchamp New Bond Street Reopening Party в столице Великобритании.

27-летняя Амелия приехала на пати, одетая в оранжевый кроп-топ, черную юбку-макси и кофту с широкими рукавами на молнии и сочетая наряд с оранжевой сумкой с принтом и бело-черно-оранжевыми кроссовками.

Леди Амелия также дополнила образ многочисленными золотыми браслетами и кольцами и несколькими цепочками на шее. Волосы распустила и сделала традиционно легкий макияж на лице.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

А недавно мы показывали, как леди Амелия Виндзор блистала на подиуме во время Лондонской недели моды. 27-летняя аристократка вышла на подиум на показе Zeynep Kartal x Li & Fung, продемонстрировав три лука из весенне-летней коллекции 2023 года.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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