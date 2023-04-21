В кроп-топе и мини-юбке: леди Амелия Виндзор на бьюти-презентации

Леди Амелия Виндзор посетила презентацию нового бальзама Premium BB Beauty Balm от корейского бренда по уходу за кожей Dr. Jart в Лондоне.

27-летняя королевская особа посетила вечеринку по случаю запуска средств по уходу за кожей. Для светского выхода девушка выбрала черный укороченный топ с отделкой из искусственного меха и мини-юбку из денима в складку и с массивной пряжкой. Амелия была без колгот и обула в высокие черные сапоги из кожи, а в руке держала миниатюрную сумку от Valentino, с которой появлялась на публике несколькими днями ранее.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Макияж на ее лице был минимальным, волосы распущены, в ушах были золотые серьги-кольца.

В прошлом году леди Амелию назвали "самым красивым членом королевской семьи", а в рейтинге она обогнала Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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