В кроп-топе и юбке с цветами: новый красивый образ Иванки Трамп
Дочь Иванки Трамп — настоящая модница. Каждый ее выход — стильный и эффектный.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего нового красивого аутфита, в котором она появилась на встрече с подругами.
Перед объективом фотокамеры дочь президента предстала в черном наряде с золотистым цветочным принтом от бренда Destree. Он состоял из кроп-топа без рукавов и длинной юбки.
Образ Трамп дополнила золотистыми туфлями с квадратным мысом и с сумкой бежевого оттенка. Она сделала укладку с мягкими локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши Иванка украсила серьгами в виде цветов, а на руке был браслет.
