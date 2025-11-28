ТСН в социальных сетях

В кроп-топе и юбке с цветами: новый красивый образ Иванки Трамп

Дочь Иванки Трамп — настоящая модница. Каждый ее выход — стильный и эффектный.

Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего нового красивого аутфита, в котором она появилась на встрече с подругами.

Перед объективом фотокамеры дочь президента предстала в черном наряде с золотистым цветочным принтом от бренда Destree. Он состоял из кроп-топа без рукавов и длинной юбки.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Образ Трамп дополнила золотистыми туфлями с квадратным мысом и с сумкой бежевого оттенка. Она сделала укладку с мягкими локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши Иванка украсила серьгами в виде цветов, а на руке был браслет.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала снимки своей подросшей дочери.

