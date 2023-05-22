В кроп-топе с обнаженными плечами и юбке: Иванка Трамп похвасталась тонкой талией и плоским животом

41-летняя дочь бывшего президента находится в отличной физической форме.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на балконе на фоне Майами. На снимке она показала эффектный образ.
Дочь экс-президента позировала в белом кроп-топе с драпировкой и обнаженными плечами и белой юбке с узелком.
В этом наряде Иванка продемонстрировала тонкую талию и плоский живот. Волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж.
Напомним, ранее Иванка Трамп показала фолловерам романтический снимок с мужем на лошадях.
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