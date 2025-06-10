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В кроссовках и костюме цвета сливочного масла: новый выход Брижит Макрон в Марокко
Первая леди Франции сочетала в своем аутфите классику с удобством.
Брижит Макрон в рамках официального визита в Марокко вместе с княгиней Шарлин посетила мероприятие «Безопасность на воде» в «Морском центре Альберта II». Событие организовано Фондом княгини.
Жена президента появилась там в белой рубашке с воротником-стойкой и классическом костюме трендового цвета сливочного масла, состоявшего из удлиненного жакета с четкой линией плеч и прямых узких брюк со стрелками.
Наряд Брижит решила скомбинировать с удобными бежево-белыми кроссовками. Волосы она собрала в аккуратную прическу, сделала традиционный макияж смоки-айс и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами.
Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине у Марокко сияла в белом платье с кейпом от бренда Dior.