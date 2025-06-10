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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

В кроссовках и костюме цвета сливочного масла: новый выход Брижит Макрон в Марокко

Первая леди Франции сочетала в своем аутфите классику с удобством.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон и княгиня Шарлин

Брижит Макрон и княгиня Шарлин / © Getty Images

Брижит Макрон в рамках официального визита в Марокко вместе с княгиней Шарлин посетила мероприятие «Безопасность на воде» в «Морском центре Альберта II». Событие организовано Фондом княгини.

Книгиня Шарлин и Брижит Макрон / © Getty Images

Книгиня Шарлин и Брижит Макрон / © Getty Images

Жена президента появилась там в белой рубашке с воротником-стойкой и классическом костюме трендового цвета сливочного масла, состоявшего из удлиненного жакета с четкой линией плеч и прямых узких брюк со стрелками.

Наряд Брижит решила скомбинировать с удобными бежево-белыми кроссовками. Волосы она собрала в аккуратную прическу, сделала традиционный макияж смоки-айс и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами.

Брижит Макрон и княгиня Шарлин / © Getty Images

Брижит Макрон и княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон на государственном ужине у Марокко сияла в белом платье с кейпом от бренда Dior.

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Дата публикации
Количество просмотров
452
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