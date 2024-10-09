В кроссовках и почти без макияжа: Сару Йоркскую запечатлели папарацци в Лондоне

Сару Йоркскую запечатлели на прогулке по престижному району Лондона Найтсбридж с чемоданом на колесиках за спиной.

Бывшая жена принца Эндрю, которая живет с ним в одном доме, откуда они не хотят съезжать вопреки воле короля Чарльза, была одета в повседневную черную юбку и темно-зеленую толстовку на молнии и жакет в тон сверху. С руках у Сары была вместительная сумка тоже зеленого цвета, а обута она была в замшевые кроссовки от Chanel. У герцогини были распущены волосы, на лице практически не было макияж, а в ушах были небольшие золотые серьги.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Также Сара посетила штаб-квартиру благотворительной организации по борьбе с раком Prevent Breast Cancer в Манчестере. В этот раз на ней была цветная блузка и ярко-синий джинсовый жакет, а также черная юбка средней длины. В этот раз Сара Йоркская сделала выразительный макияж, подчеркнув глаза, волосы распустила и заправила за уши, а из украшений надела золотые серьги и несколько браслетов.

Во время своего визита герцогиня рассказала, как маммография спасла ей жизнь.

"Благодаря маммографии я сегодня здесь", — сказала герцогиня Йоркская. "Поэтому я не могу переоценить, насколько важно, чтобы женщины приходили на плановые приемы, когда бы их ни вызывали", — сказала Сара на мероприятии. Я не понаслышке знаю, каково это — слышать слова "рак груди" и узнавать, что тебе предстоит поставить диагноз, который изменит твою жизнь, пройти курс лечения и восстановления. Все боятся этой новости, но я считаю себя одним из счастливчиков, потому что мой рак был обнаружен на ранней стадии во время плановой маммографии, что означало, что мой прогноз был благоприятным", - рассказала Сара.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Ранее герцогиня более подробно рассказывала, что отправится на маммографию ей настойчиво рекомендовала сестра Джейн.

После собственной борьбы с раком Сара объединила усилия с благотворительной организацией, чтобы помочь продвинуть ее работу и собрать 600 000 фунтов стерлингов для Национальной академии визуализации молочной железы.

Читайте также:

Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)