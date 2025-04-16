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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В кроссовках и с собачкой на поводке: королеву Максиму заметили папарацци на прогулке

В перерывах между встречами королева вчера совершила короткую прогулку по городу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Нидерландов Максима

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима удивила, поскольку решила 15 апреля сходить на шоппинг. На ней небыло никакой тиары или кутюрной одежды, а лишь непринужденный образ во время шопинга в магазине De Bijenkorf. Максиму заметили на площади Дам с покупками в руке, а также она вела на поводке свою собаку по имени Мамбо.

Надела королева удобный шерстяной костюм темного цвета от Massimo Dutti, который включал жакет и широкие брюки. Также на ней была голубая рубашка и кроссовки. Образ Максимы дополнили очки-авиаторы от Ray-Ban, а также небольшая синяя сумка от Marni. Волосы королева собрала в низкой хвост.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Конечно, поблизости была и охрана королевы, но в остальном это была на удивление обыденная прогулка, которой, королевским особам часто не хватает.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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