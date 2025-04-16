В кроссовках и с собачкой на поводке: королеву Максиму заметили папарацци на прогулке

Королева Нидерландов Максима удивила, поскольку решила 15 апреля сходить на шоппинг. На ней небыло никакой тиары или кутюрной одежды, а лишь непринужденный образ во время шопинга в магазине De Bijenkorf. Максиму заметили на площади Дам с покупками в руке, а также она вела на поводке свою собаку по имени Мамбо.
Надела королева удобный шерстяной костюм темного цвета от Massimo Dutti, который включал жакет и широкие брюки. Также на ней была голубая рубашка и кроссовки. Образ Максимы дополнили очки-авиаторы от Ray-Ban, а также небольшая синяя сумка от Marni. Волосы королева собрала в низкой хвост.
Конечно, поблизости была и охрана королевы, но в остальном это была на удивление обыденная прогулка, которой, королевским особам часто не хватает.