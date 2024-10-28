В кровати с Уэльскими: принц Уильям неожиданно рассекретил, кого они с Кейт берут в свою постель

У пары есть трое детей, и собака Орла и кому-то из этой четверки определенно повезло.

Во время недавнего визита в Корнуолл принц Уильям пообщался с местной жительницей Луизой Харланд и признался, что его собака спит с ним и Кейт по ночам в одной постели. Женщина, которая пришла на встречу с Уильямом со своей собакой, узнала от наследника престола, что собака Уэльских, Орла, спит с королевской четой, пишет журнал Hello!.

Принц Уильям с собакой / Фото: Getty Images

Орла была подарком Уильяму и Кейт от брата принцессы – Джеймса Миддлтона в 2020 году. Они приняли кокер-спаниеля Орлу в свою семью после того, как в ноябре 2020 года объявили в Instagram о смерти своей собаки Лупо, который также был подарком от брата Кейт на их свадьбу.

Королевские поклонники могли увидеть Орлу в недавнем видео принцессы Уэльской, опубликованном, когда Кейт сообщила миру новость о том, что завершила курс профилактический химиотерапии. Кокер-спаниель лежала на одеяле для пикника на пляже с Уильямом и Кейт.

Принцесса Кейт с собакой Орлой / Фото: Getty Images

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