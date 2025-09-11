В кружевном белом платье и жакете Prada: королева Мэри закрыла сезон плавания королевской яхты

Королева Мэри / © Getty Images

Высадка состоялась в Нордре Тольдбоде в Копенгагене, что ознаменовало окончание сезона навигации королевского судна «Даннеброг».

В течение сезона король Фредерик X и королева Мэри совершили официальный визит на королевском судне «Даннеброг» на Фарерские острова в июне, а также совершили летний круиз в муниципалитеты Фредериксхавн, Тистед, Лесе и Самсе.

По традиции, королевский датский корабль «Даннеброг» завершает свой парусный сезон возвращением во Фредериксхавн, где проводит зиму. Здесь расположен Центр морского образования и безопасности судоходства, и каждый год в январе школа принимает новую группу призывников. Они проходят базовую военно-морскую подготовку, а в апреле встречаются на борту королевского датского корабля «Даннеброг», сообщает официальный королевский сайт.

Королева Мэри выбрала для такого торжественного дня белое кружевное платье Temperley London, черный короткий жакет от Prada и шляпу с темно-синими лентами Windsor Flexibraid. Также под мышкой королева держала синий клатч Quidam Bags и была обута в туфли-лодочки Jimmy Choo.

Королева Мэри / © Getty Images

Королевский образ завершала безупречная укладка и макияж, золотые серьги с жемчужинами в ушах, брошь в виде золотого якоря на груди, несколько колец и браслет Dulong Fine Jewelry.

