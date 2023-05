В кружевном бюстгальтере и топе из металлических нитей: смелый образ Риты Оры

Вместе с мужем Тайкой Вайтити Ора посетила ретроспективу Карла Лагерфельда What Goes Around Comes Around.

На пати артистка приехала в черном кружевном бюстгальтере, поверх которого на ней был топ из цепочек от Stella McCartney из коллекции весна-лето 2023. К нему Рита подобрала кожаные брюки с высокой талией оттенка металлик. Поверх топа звезда накинула черную меховую накидку, в руках держала серебристый клатч со стразами, а обута была в лаковые туфли с круглыми носками.

Волосы Рита собрала сзади в пучок и сделала насыщенный вечерний макияж, подчеркнув, как обычно, глаза и нанеся на губы блеск.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Рита Ора сходила на тренировку без белья в одном лишь обтягивающем ромпере и кроссовках. Певица попала под прицел папарацци в престижном районе Нью-Йорка Сохо.

Рита Ора / Фото: Getty Images

