В кружевном макси-платье на бретельках: Шарлотта Казираги блистала на Met Gala

На Met Gala 2023, который отгремел в Нью-Йорке, Шарлотта Казираги приехала в черном макси-платье из кружева из кутюрной коллекции Chanel 1996 года, украшенном спереди лаконичными бантами. Наряд Шарлотта дополнила массивными босоножками тоже от этого французского бренда и миниатюрным клатчем, который держала в руках.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

У девушки был черный маникюр, волосы были собраны в высокий пучок, на лице – красивый макияж, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами. На дорожке Шарлотта Казираги появилась без своего мужа Дмитрий Рассама.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Отметим, больше всех публику удивила на мероприятии актриса Флоренс Пью. Для появления на Балу Института костюма девушка выбрала платье от Valentino и появилась на дорожке с бритой головой.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Читайте также: