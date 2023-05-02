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В кружевном макси-платье на бретельках: Шарлотта Казираги блистала на Met Gala

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
1 мин
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В кружевном макси-платье на бретельках: Шарлотта Казираги блистала на Met Gala

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Еще одна муза Карла Лагерфельда – племянница князя Монако Альбера II - Шарлотта Казираги – не могла пропустить мероприятие, посвященное покойному кутюрье.

На Met Gala 2023, который отгремел в Нью-Йорке, Шарлотта Казираги приехала в черном макси-платье из кружева из кутюрной коллекции Chanel 1996 года, украшенном спереди лаконичными бантами. Наряд Шарлотта дополнила массивными босоножками тоже от этого французского бренда и миниатюрным клатчем, который держала в руках.

Шарлотта Казираги / © Associated Press
Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

У девушки был черный маникюр, волосы были собраны в высокий пучок, на лице – красивый макияж, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами. На дорожке Шарлотта Казираги появилась без своего мужа Дмитрий Рассама.

Шарлотта Казираги / © Associated Press
Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Отметим, больше всех публику удивила на мероприятии актриса Флоренс Пью. Для появления на Балу Института костюма девушка выбрала платье от Valentino и появилась на дорожке с бритой головой.

Шарлотта Казираги / © Associated Press
Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
609
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