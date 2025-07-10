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В кружевном мини-платье и лоферах: леди Амелия Виндзор сходила на выставку
Британская аристократка появилась в светском обществе в британской столице.
Леди Амелия Виндзор посетила закрытый показ первой крупной персональной выставки Мисана Харримана «Цель света» в галерее Hope 93 в Лондоне.
Амелия была одета в черное кружевное мини-платье на бретельках и обута в темно-коричневые замшевые лофери на шнуровке. Она собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж, надела серьги-колечки и колье на шею.
Недавно, напомним, леди Амелия посещала Уимблдонский теннисный турнир. Во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета леди Амелия приехала тогда в черном сарафане длины миди в гороховый принт и была обута в кожаные шльопанцы на платформе.