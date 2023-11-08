В кружевном наряде и на каблуках: королева Маргрете II посетила ужин в музее

Ужин организовали король Испании Филипп VI и королева Летиция, как ответный жест после того, как датская королевская семья устроила для них прием во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

83-летняя королева была в черной кружевной блузке с поясом на талии и темно-красной макси-юбке, на шее у нее было жемчужное колье, серьги-висюльки с жемчугом, волосы она собрала в низкий пучок и сделала красный маникюр. Обута Маргрете была в черные туфли на невысоких каблуках и была с тростью.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовал старший сын королевы – наследный принц Фредерик со своей супругой кронпринцессой Мэри, которая появилась на торжестве в топе с вырезом "лодочка" и юбке H&M.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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