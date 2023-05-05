В кружевном платье цвета индиго: эффектный образ супруги премьер-министра Великобритании

Акшата Мурти выбрала для предкоронационного приема наряд от британского бренда.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти посетили в Букингемском дворце прием для первых лиц стран, приглашенных на коронацию Чарльза ІІІ.

Акшата тщательно подготовила свой образ для мероприятия. Она выглядела эффектно в элегантном кружевном платье цвета индиго от британского бренда Self-Portrait с золотыми пуговицами-цветами, накладными карманами и поясом на талии. Обута она была в черные замшевые туфли на высоких шпильках.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

В руках Мурти держала черный клатч. Волосы она собрала в низкий пучок, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, а руку – золотым браслетом.

На Риши был черный костюм, белый рубашка и синий галстук в мелкие точки.

Напомним, на встречу с Еленой Зеленской Акшата надела голубую блузку с цветочным принтом и коричневые брюки.

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