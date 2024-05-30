В кружевном платье и белых туфлях: принцесса Како продемонстрировала нежный образ в Афинах

Японская принцесса Како, племянница императора Нарухито, с официальным визитом приехала в Грецию по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между странами. Она посетила национальное заведение для людей с нарушениями слуха в Афинах.

Принцесса показала нежный образ. На ней было голубое кружевное платье миди с черной полоской на талии, сверху она надела белый укороченный жакет без пуговиц и воротника.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит Како дополнила белыми туфлями на каблуках, белым клатчем, скромной прической и длинными серьгами.

Напомним, принцесса Како на встрече с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу предстала в нежном японском шелковом кимоно с цветочным принтом и классических таби.

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