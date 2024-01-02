В кружевном платье и цветочной тиаре: принцесса Мари с мужем на торжественном банкете

Датский принц Иоахим и принцесса Мари посетили новогодний прием королевы Маргрете II во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Младший сын королевы и его семья живут в США, но на новогодние каникулы приехали вместе с двумя детьми в Данию.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

На банкете принцесса Мари появилась в синем кружевном платье с баской от Rikkegudnitz, обула туфли на каблуках Jimmy Choo и была в алмазной цветочной тиаре Diamond Floral Tiara, а в руках держала золотой клатч.

Принцесса сделала вечернюю прическу и красивый макияж, а в ее ушах сверкали бриллиантовые серьги-висюльки. Ее муж принц Иоаким был одет в военную форму.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

На банкете также присутствовали кронпринц Фредерик, который с 14 января станет новым королем Дании и его супруга, будущая королева-консорт Мэри. А главенствовала на мероприятии все еще правящая королева Дании Маргрете II.

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