В кружевном платье и любимой тиаре: вспоминаем вечерний образ принцессы Дианы во время тура в США

В ноябре 1985 года принц Чарльз и принцесса Диана совершали официальный визит в США.
Днем ранее мы рассматривали фотографии принцессы Дианы и принца Чарльза во время приема в Белом доме. В тот день их принимали президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган.
На следующий день после приема принц Чарльз и принцесса Диана совершили поездку в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, после чего присутствовали на пресс-конференции. Одета 24-летняя Диана была в белый удлиненный блейзер с черным воротником, полосатую кофту и плиссированную юбку.
На голове у принцессы была широкополая шляпа, в ушах - ее знаменитые серьги с сапфирами, которые Чарльз подарил ей в комплекте с помолвочным кольцом.
Позднее вечером принцесса Диана и принц Чарльз присутствовали на торжественном ужине в посольстве Великобритании в Вашингтоне. Там Диана появилась в вечернем кружевном платье и была в своей любимой тиаре "Любовный узел". К слову, сегодня именно в этой тиаре чаще можно увидеть герцогиню Кембриджскую Кэтрин.
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