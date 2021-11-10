В кружевном платье и любимой тиаре: вспоминаем вечерний образ принцессы Дианы во время тура в США

В кружевном платье и любимой тиаре: вспоминаем вечерний образ принцессы Дианы во время тура в США

В ноябре 1985 года принц Чарльз и принцесса Диана совершали официальный визит в США.

Днем ранее мы рассматривали фотографии принцессы Дианы и принца Чарльза во время приема в Белом доме. В тот день их принимали президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган.

Президент Рональд Рейган и первая леди Нэнси Рейган с принцессой Дианой / Associated Press

На следующий день после приема принц Чарльз и принцесса Диана совершили поездку в Национальную галерею искусств в Вашингтоне, после чего присутствовали на пресс-конференции. Одета 24-летняя Диана была в белый удлиненный блейзер с черным воротником, полосатую кофту и плиссированную юбку.

Принцесса Диана / Associated Press

На голове у принцессы была широкополая шляпа, в ушах - ее знаменитые серьги с сапфирами, которые Чарльз подарил ей в комплекте с помолвочным кольцом.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

Позднее вечером принцесса Диана и принц Чарльз присутствовали на торжественном ужине в посольстве Великобритании в Вашингтоне. Там Диана появилась в вечернем кружевном платье и была в своей любимой тиаре "Любовный узел". К слову, сегодня именно в этой тиаре чаще можно увидеть герцогиню Кембриджскую Кэтрин.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

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