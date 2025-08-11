ТСН в социальных сетях

В кружевном платье и с 3D-цветком: президент Перу в ярком образе приехала в Джакарту

Дина Болуарте выбрала для церемонии приветствия наряд приятного салатового цвета.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дина Болуарте

Дина Болуарте / © Associated Press

Президент Перу Дина Болуарте с официальным визитом приехала в Джакарту. Во время церемонии приветствования она вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто встретилась с детьми, которые размахивали индонезийскими и перуанскими флагами.

Дина Болуарте / © Associated Press

Дина Болуарте / © Associated Press

Для своего появления госпожа Болуарте выбрала яркий образ. На ней было салатовое кружевное платье и салатовый жакет с рукавами три четверти и с застежкой в виде броши с камнями. К жакету Дина прикрепила 3D-цветок из кружева в тон.

Дина Болуарте / © Associated Press

Дина Болуарте / © Associated Press

Аутфит она дополнила бежевыми туфлями на удобных каблуках, золотыми серьгами, золотой цепочкой с подвеской, часами, браслетом и кольцами. Президент сделала аккуратную укладку, макияж с красной помадой и французский маникюр.

Дина Болуарте / © Associated Press

Дина Болуарте / © Associated Press

Дина Болуарте / © Associated Press

Дина Болуарте / © Associated Press

