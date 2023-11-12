В кружевном платье и с бриллиантовым колье: красивая королева Камилла на концерте памяти

Члены британской королевской семьи вчера собрались на ежегодном концерте в преддверии Дня памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Король Чарльз III, его супруга королева Камилла и другие их родственники почтили память павших солдат Великобритании и Содружества, а также монарх отдал дань уважения своим покойным родителям, королеве Елизавете II и принцу Филиппу.

Король Чарльз на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

На ежегодном фестивале памяти Королевского Британского легиона в Альберт-холле король Чарльз и королева Камилла представили новые статуи королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Статуя королевы Елизаветы II в Лондоне / Фото: Associated Press

Статуя принца Филиппа в Лондоне / Фото: Associated Press

По-традиции члены королевской семьи появились на концерте в черных нарядах и с маковыми брошами. Королева Камилла была в черном платье из кружева, сшитом на заказ дизайнером Фионой Клэр, которая отшивает многие наряды для королевского гардероба, черном пальто сверху, а также обута в туфли Eliot Zed.

Король Чарльз III, королева Камилла и лорд-лейтенант Большого Лондона Кеннет Олис / Фото: Getty Images

У нее было красивое бриллиантовое колье на шее и серьги в виде лепестков. В макияже королева снова использовала жидкую подводку для глаз и прибегла к хитрости, чтобы ее губы выглядели более пухлыми. А ее белокурые волосы были уложены в идеальную прическу.

Королева Камилла на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

В руках Камилла держала клатч, а на груди у нее было пришпилено три маковых цветка в одной броши. Ранее мы рассказывали, почему члены королевской семьи носят брошь "Красный мак" в ноябре.

Король Чарльз и королева Камилла на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

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