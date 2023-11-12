В кружевном платье и с бриллиантовым колье: красивая королева Камилла на концерте памяти

Члены британской королевской семьи вчера собрались на ежегодном концерте в преддверии Дня памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
Король Чарльз III, его супруга королева Камилла и другие их родственники почтили память павших солдат Великобритании и Содружества, а также монарх отдал дань уважения своим покойным родителям, королеве Елизавете II и принцу Филиппу.
На ежегодном фестивале памяти Королевского Британского легиона в Альберт-холле король Чарльз и королева Камилла представили новые статуи королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
По-традиции члены королевской семьи появились на концерте в черных нарядах и с маковыми брошами. Королева Камилла была в черном платье из кружева, сшитом на заказ дизайнером Фионой Клэр, которая отшивает многие наряды для королевского гардероба, черном пальто сверху, а также обута в туфли Eliot Zed.
У нее было красивое бриллиантовое колье на шее и серьги в виде лепестков. В макияже королева снова использовала жидкую подводку для глаз и прибегла к хитрости, чтобы ее губы выглядели более пухлыми. А ее белокурые волосы были уложены в идеальную прическу.
В руках Камилла держала клатч, а на груди у нее было пришпилено три маковых цветка в одной броши. Ранее мы рассказывали, почему члены королевской семьи носят брошь "Красный мак" в ноябре.
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