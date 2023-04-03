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В кружевном платье и с фатой: племянница принцессы Дианы показала свой свадебный образ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
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В кружевном платье и с фатой: племянница принцессы Дианы показала свой свадебный образ

Леди Амелия Спенсер / Фото: Associated Press

Племянница принцессы Дианы – леди Амелия Спенсер – стала женой Грега Маллетта 23 марта 2023 года. Свадебные снимки молодожены продали журналу Hello! и только спустя две недели после церемонии девушка поделилась фото со своими подписчиками в Instagram.

Мы уже знаем, что замуж леди Амелия выходила в красивом кружевном платье с глубоким декольте от Versace, наряд дополнялся длинной фатой, а обута невеста была в туфли от Jimmy Choo. От тиары леди Амелия отказалась.

Леди Амелия Спенсер и ее жених Грег Маллетт / © Instagram.com/gregmallett
Леди Амелия Спенсер и ее жених Грег Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

В своем блоге леди Амелия опубликовала свадебный снимок, показав свой образ во всей красе. В подписи она написала: "Навсегда 21.03.2023 ".

Напомним, свадьба пары состоялась на вершине горы в винодельческих землях Западно-Капской провинции Южной Африки, в особняке Куойн-Рок. Невесту вел под венец ее младший брат Сэмюэль. А вот их отец и брат принцессы Дианы – Чарльз Спенсер – на свадьбе не присутствовал по неизвестной публике причине.

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Дата публикации
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