В кружевном платье и с локонами: Юлия Мендель сделала селфи в автомобиле

Бывший пресс-секретарь Зеленского любит делиться с фолловерами своими снимками.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, выложила в Instagram Stories новое селфи, сделанное в автомобиле. На нем она появилась в черном кружевном платье, с красивой прической с локонами и с нежным макияжем. В ушах у нее были элегантные серьги, а на шее — кулон на тонкой цепочке.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Еще Мендель опубликовала в соцсети фотографию, где она также позировала в образе total black. На ней был наряд с V-образным вырезом, те самые серьги и кулон. Волосы она собрала в низкий хвост. В руке Юлия держала телефон.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

"Действительно думаю о автограф-сессии в августе. Вы уже сможете поделиться вашими мыслями — а я так жду фидбэк!!!" — написала под фото Мендель, имея в виду выход своей книги "Каждый из нас президент".

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Образы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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