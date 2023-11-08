В кружевном платье и с новой подвеской: королева Камилла с мужем Чарльзом сходила на балет

Королевская пара присутствовала на представлении Королевского балета оперы Карлоса Акосты "Дон Кихот" в Королевском оперном театре в Лондоне.

Специальное представление было проведено в честь 75-летия Национальной службы здравоохранения, а также в знак признательности и благодарности передовым работникам Национальной службы здравоохранения, а также провайдерам образования и искусства.

Королевская пара встретилась со зрителями в Crush Room, прежде чем занять свои места, чтобы посмотреть шоу.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева надела потрясающее королевское синее платье от Фионы Клэр с кружевом и сочетала его с накидкой соответствующего цвета, черными колготками и черными остроносыми туфлями Eliot Zed. У Камиллы были серьги с розовыми камнями в ушах и новая подвеска на шее, а также лаконичный макияж и классическая укладка. Чарльз надел черный костюм и светлую рубашку.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

После спектакля король и королева встретились за кулисами с актерами и творческим колективом. Монарх был впечатлен и заявил, что не может перестать "танцевать ногами" до сих пор. Отметим, король Чарльз стал президентом Королевского балета в 2003 году и покровителем Королевского оперного театра в 2009 году, а королева Камила, известная своей любовью к балету, стала покровительницей балетной школы Элмхерста в 2006 году.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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