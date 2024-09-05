В кружевном платье и сатиновых лодочках: королева Мэри посетила церемонию

Королева Мэри была одета в бело-синее кружевное платье длины миди от бренда Moss & Spy, обула темно-синие шелковые туфли-лодочки Gianvito Rossi и взяла с собой синий клатч Prada с застежкой из камня. На запястьях у королевы было по несколько браслетов – золотых и с камнями, в ушах серьги-висюльки с бриллиантами, волосы красиво уложены волнами, а на лице макияж в натуральных оттенках.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

В Instagram датской королевской семьи опубликовали несколько снимков с мероприятия.

"Сегодня вечером в Копенгагене были отмечены датские исследования мирового уровня. Ее Величество Королева вручила премию Фонда Карлсберга за исследования в 2024 году. Награды призваны отдать дань уважения двум исследователям, внесшим вклад в датские фундаментальные исследования на международном уровне. Лауреатами премии в этом году стали археолог Рубина Раджа и биохимик Йеспер Квалманн Швейструп", - отметили в блоге.

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Ранее, напомним, королева Мэри демонстрировала образ в платье с цветами и каплевидным вырезом. В таком образе супруга короля Дании Фредерика X была запечатлена на их новом портретном фото.

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