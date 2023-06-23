В кружевном платье и широкополой шляпе: изящный образ Зары Тиндалл на скачках

Зара Тиндалл, как и другие члены королевской семьи, посетила и третий день скачек в Аскоте.

В этот раз дочь принцессы Анны выглядела еще более роскошно, появившись на публике в бледно-желтом кружевном платье-миди из коллекции Scanlan Theodore, которое стоит 2285 долларов.

К платью Зара Тиндалл подобрала широкополую шляпу, украшенную нарциссами от Emily-London, сумку от Aspinal of London с верхней ручкой из лакированной крокодиловой кожи цвета слоновой кости и туфлями, подобранными в тон от Julia Mays.

Свой элегантный образ Зара дополнила красивым макияжем, серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами на запястье и держала в руках солнцезащитные очки.

Зара и Майк Тиндалл на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Ее муж Майк Тиндалл был в черном фраке, белой рубашке, бежевом жилете, белой рубашке, желто-синем галстуке и шляпе-цилиндре. Он с нежностью смотрел на свою красавицу жену, когда она позировала в обнимку с ним фотографам.

Два предыдущих дня пара также присутствовала на Royal Ascot.

Зара Тиндалл во второй день Royal Ascot / Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл в первый день Royal Ascot / Фото: Getty Images

Читайте также: