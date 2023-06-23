В кружевном платье и широкополой шляпе: изящный образ Зары Тиндалл на скачках

Зара Тиндалл, как и другие члены королевской семьи, посетила и третий день скачек в Аскоте.
В этот раз дочь принцессы Анны выглядела еще более роскошно, появившись на публике в бледно-желтом кружевном платье-миди из коллекции Scanlan Theodore, которое стоит 2285 долларов.
К платью Зара Тиндалл подобрала широкополую шляпу, украшенную нарциссами от Emily-London, сумку от Aspinal of London с верхней ручкой из лакированной крокодиловой кожи цвета слоновой кости и туфлями, подобранными в тон от Julia Mays.
Свой элегантный образ Зара дополнила красивым макияжем, серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами на запястье и держала в руках солнцезащитные очки.
Ее муж Майк Тиндалл был в черном фраке, белой рубашке, бежевом жилете, белой рубашке, желто-синем галстуке и шляпе-цилиндре. Он с нежностью смотрел на свою красавицу жену, когда она позировала в обнимку с ним фотографам.
Два предыдущих дня пара также присутствовала на Royal Ascot.
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