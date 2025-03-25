В кружевном платье и тиаре: королева Матильда блистала на банкете во дворце

Король Филипп и королева Матильда устроили государственный банкет для президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама и его супруги Джейн Иттоги Шанмугаратнам.

Банкет состоялся в королевском замке Лакен в Брюсселе. Ее Величество королева Матильда прибыла на банкет в красивом кружевном платье нюдового цвета с прозрачными рукавами, а образ королева дополнила тиарой, серьгами-люстрами, браслетом на запястье и новым кольцом с крупным бриллиантом. Также Матильда сделала укладку и легкий макияж.

Король Филипп облачился в военную форму, президент Сингапура в черном фраке, белой рубашке и с белым галстуком-бабочкой, а его супруга в красивом бордовом кружевном наряде.

Королева Матильда и король Филипп с президентом Сингапура и его женой в Брюсселе / Фото: Getty Images

Напомним, на церемонии приветствия вчера днем в Брюсселе королева Матильда появилась в любимом розовом платье.

Бельгийская королевская пара приветствовала президента Сингапура / Фото: Getty Images

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