В кружевном платье и украшениях Chopard: герцогиня Софи посетила прием

23 января Софи посетила музыкальный ужин Королевского корпуса армии в казармах Гибралтара в Кемберли. Ее высочество прибыла на торжество в молочно-белом кружевном макси-платье от Erdem с прозрачными рукавами и поясом на талии, дополнив образ подвеской из розового золота с бриллиантами от Chopard, серьгами-гвоздиками из этого же комплекта и браслетом тоже от Chopard.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В руках герцогиня держала серебристый клатч Anya Hindmarch – это тот самый бренд, который Софи и другие члены королевской семьи очень любят. Впервые Софи была замечена с этим клатчем пятнадцать лет назад в 2010-м на свадьбе шведской наследной принцессы Виктории и Даниэля Вестлинга.

Софи и принц Эдвард, 2010 год / Фото: Getty Images

Ее волосы были распущены и объемно уложены, а на лице был макияж.

Напомним, ранее на этой неделе Софи отпраздновала 60-летний юбилей, и мы делились с вами интересными фактами о герцогине.

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