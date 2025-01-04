В кружевном платье и украшениях с бриллиантами и жемчугом: императрица Японии на праздновании Нового года

Император Японии Нарухито, его жена императрица Масако и их дочь – принцесса Айко – поприветствовали публику на праздновании Нового года у Императорского дворца в Токио.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Император появился там в классическом черном костюме, сером жилете, белой рубашке и перламутровом галстуке. В надгрудном кармане пиджака выглядывал белый платок.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

На императрице было кремово-бежевое кружевное платье по фигуре с воротником-стойкой. Волосы она собрала сзади, сделала макияж с черным карандашом на глазах, украсила уши серьгами с камнями и жемчужинами, а к воротнику прикрепила изысканную брошь с бриллиантами и жемчужиной.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Принцесса Айко была одета в салатовое закрытое платье, расшитое у воротника и на манжетах жемчугом. Свой нежный аутфит она дополнила жемчужными украшениями, белыми перчатками и веером.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Напомним, императрица Масако в голубом наряде и с ведром в руках выпустила мальков в море.

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