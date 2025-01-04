В кружевном платье и украшениях с бриллиантами и жемчугом: императрица Японии на праздновании Нового года

Императорская семья поздравила японцев с Новым годом.
Император Японии Нарухито, его жена императрица Масако и их дочь – принцесса Айко – поприветствовали публику на праздновании Нового года у Императорского дворца в Токио.
Император появился там в классическом черном костюме, сером жилете, белой рубашке и перламутровом галстуке. В надгрудном кармане пиджака выглядывал белый платок.
На императрице было кремово-бежевое кружевное платье по фигуре с воротником-стойкой. Волосы она собрала сзади, сделала макияж с черным карандашом на глазах, украсила уши серьгами с камнями и жемчужинами, а к воротнику прикрепила изысканную брошь с бриллиантами и жемчужиной.
Принцесса Айко была одета в салатовое закрытое платье, расшитое у воротника и на манжетах жемчугом. Свой нежный аутфит она дополнила жемчужными украшениями, белыми перчатками и веером.
Напомним, императрица Масако в голубом наряде и с ведром в руках выпустила мальков в море.
Читайте также:
- Снова была в белом: 60-летняя императрица Японии появилась в Оксфорде
- Дело не в моде: раскрыта истинная причина, почему императрица Японии носила маску в Лондоне
- В элегантном костюме с кружевом: императрица Японии Масако на мерлприятии Лондона