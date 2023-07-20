В кружевном платье и жемчугах: редкий выход королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II всегда любила конные соревнования. В первые годы своего правления часто посещала их в компании своей матери Елизаветы Боуз Лайон или, как ее еще называли, королевы-матери.
Это фото было сделано в этот день, 20 июля 1955 года, Елизавета правила уже три года. В этот день монарх вместе с матерью посетили лондонский стадион "Уайт Сити", чтобы посмотреть Международное конное шоу.
Королева вручала награды на шоу, которое спонсируется Британским конным обществом, покровителем которого она являлась.
Одета в этот день 29-летняя королева была в ажурном белом платье с короткими рукавами и квадратным декольте, высоких белых перчатках и обута в белые босоножки на каблуках. На шее у королевы было жемчужное ожерелье, в ушах серьги-висюльки из жемчуга, а руке была небольшая сумка на короткой ручке. У Елизаветы была красивая укладка кудрями и макияж.
Королева-мать была в вечернем платье в пол с рюшами и меховой горжеткой на плече. Она также надела жемчужное украшение, а волосы собрала в прическу.
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