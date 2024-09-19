В кружевном платье, которому 13 лет: королева Максима появилась на банкете с семьей

Королева появилась на торжественном мероприятии в нежно-голубом платье без бретелек с кружевным бюстом и тонким поясом на талии от Maison Valentino, которое появилось в ее гардеробе еще в 2011 году.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима собрала волосы в красивый пучок, сделала насыщенный макияж глаз и губ и дополнила лук серьгами-висюльками с голубыми камнями и таким же колье на шее. В руках у нее был клатч, а на запястьях - множество разных драгоценных браслетов.

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Ее супруг король Виллем-Александр также выбрал для выхода в свет голубую рубашку, черный смокинг и черный галстук-бабочку.

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила старшая дочь королевской четы – наследная принцесса Оранская Катарина-Амалия.

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