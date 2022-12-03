В кружевном платье с длинными рукавами: графиня Уэссекская Софи на концерте в Лондоне

В этом году граф и графиня Уэссекские впервые появились на этом мероприятии в качестве представителей семьи.
Пока Уильям и Кэтрин посещали Бостон с трехдневным визитом, любимая невестка покойной королевы Елизаветы II - Софи, графиня Уэссекская, - побывала с мужем принцем Эдвардом концерт Royal Variety в Королевском Альберт-Холле. Семью на этом мероприятии они представляли впервые.
Royal Variety (Королевское эстрадное представление) - это телевизионное варьете, которое ежегодно проводится в Соединенном Королевстве с целью сбора денег для благотворительной организации Royal Variety (пожизненным покровителем организации сейчас является король Чарльз III). Вечернее представление обычно включает комедию, музыку, танцы, магию.
По такому случаю Софи решила надеть роскошное кружевное платье от бренда Erdem. У наряда были длинные прозрачные рукава и лаконичный пояс на талии.
Образ графиня дополнила сверкающим клатчем от Elie Saab и серьгами от ювелирного бренда Graff. Волосы Софи были собраны в высокую вечернюю прическу, а на лице визажисты сделали ей нежный макияж.
Согласно изданию People, организация поддерживается правящим британским монархом со времен короля Георга V и считается единственной благотворительной организацией, существующей в Великобритании с такой длинной и непрерывной линией покровительства со стороны суверена. По данным организации, король Георг V хотел, чтобы члены королевской семьи всегда посещал ежегодное представление, чтобы продемонстрировать любовь и поддержку королевской семьи к индустрии развлечений и связанной с ней благотворительности.
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