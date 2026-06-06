Харриет Сперлинг / © Getty Images

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Элегантная и очень британская свадьба состоялась всего через несколько месяцев после объявления об их помолвке, после чуть более года знакомства. Это событие также собрало большую часть семьи Виндзоров в одном месте, чего не происходило уже несколько месяцев.

Для своего знаменательного дня Харриет Сперлинг выбрала свадебное платье с длинными рукавами, полностью покрытое кружевом, с квадратным декольте и прямым силуэтом от Emilia Wickstead.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

Классический дизайн ее свадебного платья примечателен прозрачным лифом и рукавами, а также длинной тюлевой фатой, отделанной вышивкой.

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Невеста дополнила образ белыми туфлями-лодочками Jimmy Сhoo и сдержанной сверкающей тиарой на голове, отдолженной ей не свекровью принцессой Анной, как предполагалось, а компанией Pragnell Jewellery.

Принцесса Анна / © Getty Images

Харриет Сперлинг / © Getty Images

В ушах у Харриет были лаконичные жемчужные серьги тоже от Pragnell Jewellery, волосы она собрала в тугой пучок, и сделала выразительный макияж. В руках невеста держала очень сдержанный букет цветов, на ногтях у нее был свадебный маникюр и на пальце сверкало то самое помолвочное кольцо.

Харриет Сперлинг с дочерью Джорджиной (слева) и Айлой (справа) / © Getty Images

Ее подружками невесты стали дети Питера от первого брака – Айла и Саванна Филлипс, а также ее собственная дочь Джорджина – все трое практически одногодки. Девушки были в платьях цвета сливочного масла и с цветочными венками в волосах. И хотя теперь они официально станут сестрами, эта юная тройка знакома друг с другом уже несколько лет, поскольку играла в одной хоккейной команде.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

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