В кружевном платье с рюшами: красивая королева Максима на красной дорожке

Королевская чета Нидерландов продолжает свой государственный визит в Германию.
Королева Максима и король Виллем-Александр вчерашний вечер провели в компании президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер. Все вместе они прибыли в Концертхаус на Жандарменмаркте в Берлине.
50-летняя королева Максима в этот вечер надела голубое кружевное платье с рюшами и без бретелек, дополнив его накидкой в тон и тонким ремешком на талии. В руках у королевы был маленький золотистый клатч и такого же цвета были подобраны босоножки на платформе и каблуках. Шею королевы украшало колье, в ушах были серьги-висюльки с камнями, а волосы она заколола драгоценной брошкой.
Его Величество король Виллем-Александр был в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.
Король и королева, напомним, совершают первый официальный визит с тех пор, как более года назад начался глобальный кризис в области здравоохранения, связанный с пандемией коронавируса.
Читайте также: На встрече с Ангелой Меркель: королева Максима надела не очень удачную шляпу