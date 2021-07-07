В кружевном платье с рюшами: красивая королева Максима на красной дорожке

Королевская чета Нидерландов продолжает свой государственный визит в Германию.

Королева Максима и король Виллем-Александр вчерашний вечер провели в компании президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер. Все вместе они прибыли в Концертхаус на Жандарменмаркте в Берлине.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Германии / Getty Images

50-летняя королева Максима в этот вечер надела голубое кружевное платье с рюшами и без бретелек, дополнив его накидкой в тон и тонким ремешком на талии. В руках у королевы был маленький золотистый клатч и такого же цвета были подобраны босоножки на платформе и каблуках. Шею королевы украшало колье, в ушах были серьги-висюльки с камнями, а волосы она заколола драгоценной брошкой.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Его Величество король Виллем-Александр был в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Король и королева, напомним, совершают первый официальный визит с тех пор, как более года назад начался глобальный кризис в области здравоохранения, связанный с пандемией коронавируса.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Королева Максима и король Виллем-Александр в Германии (14 фото)

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