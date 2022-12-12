В кружевном платье со шлейфом: красивая королева Сильвия на церемонии вручения Нобелевской премии

78-летняя королева Швеции Сильвия на днях посетила церемонию вручения Нобелевской премии, на которой блистала в роскошном вечернем платье.

Ее Величество появилась на публике в фиолетовом платье в пол с кружевной отделкой и прозрачными рукавами, а также длинным шлейфом. В тон наряду Сильвия подобрала остроносые туфли на каблуках, а в руке держала платок и маленький серебристый клатч.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Голову королевы венчала тиара из наполеоновского аметиста. Сильвия сделала аккуратный вечерний макияж, подчеркнув свою природную красоту и выглядела очень гармонично в этом образе.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Мы также уже рассматривали наряды дочери Сильвии – кронпринцессы Виктории, а также ее невестки принцессы Софии. Обе дамы выбрали весьма удачные луки для светского выхода.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Принцесса София / Фото: Getty Images

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