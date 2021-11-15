В кружевном прозрачном мини: Кристен Стюарт в пикантном луке приехала на церемонию

Актриса Кристен Стюарт посетила 11-ю ежегодную церемонию вручения наград Hamilton Behind The Camera Awards, организованную журналом Los Angeles Confidential Magazine, The Premiere Luxury и Lifestyle Publication в Лос-Анджелесе.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала лаконичное мини-платье из кружева от Stella McCartney, экологического бренда, который, к слову, любят члены британской королевской семьи. Кристен Стюарт же недавно сыграла роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер". Наряд из коллекции весна-лето 2021 создан из лоскутного кружева, оставшегося от коллекций предыдущих сезонов.
Из-под кружевного платья виднелось черное нижнее белье. Кристен дополнила образ босоножками на каблуках от Dolce & Gabbana, а также сделала очень насыщенный макияж глаз в серебристо-сером цвете. Светлые волосы актрисы были собраны заколкой, а спереди ниспадала накрученная прядь.
Также Кристен Стюарт появилась в The Contenders Film в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе, куда приехала в клетчатом костюме коричневого цвета и грубых ботинках. Обувь на каблуках актриса не любит, и это заметно, хотя периодически ей приходится надевать ее для светских выходов.
Кстати, был у Кристен совсем недавно еще один публичный выход, где она появилась практически в трусах.
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