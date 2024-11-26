В кружевном прозрачном платье: эффектная Зара Тиндалл вышла с мужем на дорожку

Зара и Майк Тиндалл посетили церемонию вручения премии Beauty Awards 2024 в Honourable Artillery Company в Лондоне.

43-летняя дочь принцессы Анны блистала в великолепном черном наряде кружевном платье с вырезом на декольте и прозрачной юбкой от Self Portrait, обута в замшевые туфли-лодочки Emmy London, а в руках держала клатч Aspinal of London.

Зара уложила светлые локоны в стильную прическу, оставив обрамляющую лицо челку, сделала макияж с подводкой для глаз и нанесла блеск для губ пастельно-розового оттенка. А вечерний образ завершила комплектом серег с цветочным узором темно-красного цвета, которые идеально сочетались с оттенком ее маникюра.

Ее муж Майк Тиндалл также выглядел элегантно в красном бархатном пиджаке, черной рубашке, брюках и замшевых туфлях. Майк взял с собой на красную дорожку мяч для регби.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

На мероприятии чествовали косметические продукты, которые привносят на рынок что-то уникальное, новаторское или инновационное.

Ранее на прошлой неделе Зара Тиндалл побывала на мероприятии на ипподроме в Челтнеме.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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